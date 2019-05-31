Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне

Глава ведомства уверяет, что это была инициатива прокатчика.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Новость о том, что российский зритель не увидит часть сцен из байопика «Рокетмен», вызвала волнения в обществе. Многие решили, что такого решение Министерства культуры. Владимир Мединский опроверг слухи – он утверждает, что в ведомстве не видели премьерного показа картины, а также не в курсе, о каких сценах идет речь.

«Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке что-то вырезает, это очень превратное впечатление»,

— рассказал он, передают РИА Новости.

Напоминаем, что в российских кинотеатрах люди не смогут увидеть некоторые эпизоды с проявлением однополой любви, а также с наркотиками. Сам Элтон Джон неоднократно говорил, что эти моменты очень важны для фильма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Элтон Джон настоял, чтобы в байопике о его жизни присутствовали секс и наркотики.