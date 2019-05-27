Элтон Джон настоял, чтобы в байопике о его жизни присутствовали секс и наркотики

Певец не хотел, чтобы из фильма убирали правду.

Об этом стало известно 27 мая. Британский певец Элтон Джон рассказал, что из фильма «Рокетмен» не будут убирать сцены, которые могут показаться кому-то слишком жесткими, передает издание The Guardian. Он заявил, что ему предлагали сделать историю мягче, чтобы ленту разрешили показывать подросткам, но Элтон Джон отказался. Он считает нечестным что-то утаивать, ведь он «не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+».

Также певец не хотел, чтобы убирали элементы фантастики, потому что именно они помогли раскрыть главного героя. Элтон Джон признался, что много времени в детстве проводил в мире своих фантазий.

Напоминаем, что «Рокетмен» уже показали на Каннском фестивале 16 мая. Премьера в России состоится шестого июня.

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