«Ленэнерго» простил огромный долг почтальону из Ленобласти

Женщина получила штраф в размере 4 миллионов рублей.

Об этом стало известно 14 ноября. Обо всем сообщает 47news. Все случилось с жительницей Волосовского района. К ней нагрянули с проверкой сотрудники Ленэнерго, которые обвинили почтальона в неучтенном потреблении электроэнергии. За освещение бани Ирины, в которой горит пара лампочек, компания запросила почти 4 миллиона рублей.

Отмечается, что женщина несколько раз ездила в «Петербургскую сбытовую компанию», чтобы заключить договор, но ей этого не удалось. Это и стало причиной неприятного инцидента. Благо, при детальном рассмотрении обстоятельств, Ленэнерго принял решение аннулировать штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга получил штраф за сброс ртутных ламп. Отыскать нарушителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые запечатлели процесс сброса в мусорку ламп, тщательно упакованных в коробки.