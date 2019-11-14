Житель Петербурга получил штраф за сброс ртутных ламп

В Петербурге мужчина за рулем ГАЗели выбросил в мусорный бак на Апрельской улице люминесцентные лампы, которые считаются опасными отходами из-за содержащейся в них ртути.

Сотрудники ГУП «Экострой» прибыли на место происшествия, чтобы утилизировать опасные отходы. Отыскать нарушителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые запечатлели процесс сброса в мусорку ламп, тщательно упакованных в коробки.

Правоохранительные органы оказали содействие экологам. По запечатлевшемуся на камерах регистрационному номеру автомобиля стражи порядка оперативно нашли злоумышленника. Комитет по природопользованию возбудил административное дело в отношении мужчины, ему грозит штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за семь дней в Петербурге скопилось более 50 тонн нефтесодержащих отходов.