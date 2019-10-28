За неделю из Петербурга вывезли 50,7 т нефтесодержащих отходов

За неделю из Петербурга вывезли 50,7 т нефтесодержащих отходов
Ликвидирована аварийная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов .Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

С 21 по 27 октября из Петербурга вывезено на утилизацию 50,7 т нефтесодержащих отходов, 332,1 кг химических отходов и 72 люминесцентных источника света.

Экологической аварийной службой СПб ГУП «Экострой» ликвидирована аварийная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов во дворе жилого дома в Московском районе. Кроме того, вывезены на утилизацию одна разбитая люминесцентная лампа из Красносельского района и 72 бесхозные люминесцентные лампы и 12 кг ртутьсодержащих отходов из Московского района, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ликвидирована аварийная ситуация, связанная с загрязнением битумом территории Сада на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге «управляшки» не вывозят из домов ртутьсодержащие отходы. В Курортном районе прокуратура провела проверку соблюдения требований закона при размещении отходов производства и потребления в деятельности двух ТСЖ.

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