Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют в субботу

В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе 16 ноября полностью перекроют съезд №3. Автомобилистов об ограничении проинформируют временные дорожные знаки.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по строительству съездов на развязки трассы М-11 с КАД, сообщает ФКУ Упрдор «Северо Запад».

Съезд будет перекрыт с 9 утра до 19 часов в субботу. На участке установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Заказчиком выступает ООО «Магистраль двух столиц». Подрядчик — АК «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 16 и 17 ноября ограничат движение пересечении улицы Салова и Волковского проспекта и на проспекте Ветеранов от улицы Козлова до улицы Лени Голикова. На участках ведутся работы про прокладке газопровода и оборудовании трубопровода.