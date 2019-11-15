Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют в субботу

Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют в субботу
На КАД перекроют съезд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе 16 ноября полностью перекроют съезд №3. Автомобилистов об ограничении проинформируют временные дорожные знаки.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по строительству съездов на развязки трассы М-11 с КАД, сообщает ФКУ Упрдор «Северо Запад».

Съезд будет перекрыт с 9 утра до 19 часов в субботу. На участке установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Заказчиком выступает ООО «Магистраль двух столиц». Подрядчик — АК «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

Схема: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 16 и 17 ноября ограничат движение пересечении улицы Салова и Волковского проспекта и на проспекте Ветеранов от улицы Козлова до улицы Лени Голикова. На участках ведутся работы про прокладке газопровода и оборудовании трубопровода.

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