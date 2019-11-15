В ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге в ноябре

В ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге в ноябре
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

В Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) рассказали, на каких улицах будет закрыто или ограничено движение транспорта в ноябре месяце.

Так, с 16 по 17 ноября ограничение движения введут на пересечении улицы Салова и Волковского проспекта из-за работ по прокладке газопровода.

В те же дни будет ограничено движение на проспекте Ветеранов от улицы Козлова до улицы Лени Голикова. Причина в оборудовании трубопровода.

По причине ремонта трамвайных путей будет ограничено движение по Среднеохтинскому проспекту на следующих участках:

  • с 16 по 17 ноября — от улицы Крюковой до шоссе Революции
  • с 18 по 23 ноября — от Синявинской до Краснодонской улицы
  • с 24 ноября по 3 декабря — от Краснодонской улицы до Большой Пороховской улицы.

Также, с 18 по 2 декабря для проезда закроют участок улицы Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч сборных России и Бельгии ограничит движение вокруг «Газпром Арены».

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