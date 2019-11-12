Матч сборных России и Бельгии ограничит движение вокруг «Газпром Арены»

Водителей ждут пробки из-за матча «Россия-Бельгия», который продет на «Газпром Арене» в эту субботу.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, движение будет прекращено по улице Савина, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогам, а также Велосипедной и Теннисной аллеям.

Кроме того, перекроют 16:00 до 23:00 перекроют улицу Рюхина, Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Также сообщается, что будет запрещена остановка автомобилей на Северной и Южной дорогах, Бодровом переулке, улице Рюхина, Морском Крестовском проспектах, Южной дороге, Яхтенной улице и на нечетной стороне улицы Савина.

Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00. Футбольные фанаты раскупили уже все билеты на предстоящий матч.

После восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге.Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.