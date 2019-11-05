Болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге

Во время проведения финала чемпионата Европы по футболу в 2020 году, фанаты смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Возможность бесплатного проезда предоставляет не только в метро и городском общественном транспорте, но пригородных электричках. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе петербургского комитета по транспорту. Льготы будут действовать в день матча, в соответствии с указанной в билете датой.

Бесплатно воспользоваться общественным транспортом можно с 00:00 дня игры до 23:59 следующего дня, ограничения в количестве поездок не предусмотрены. Также, льготы распространяются на волонтеров и членов списка, предоставленного UEFA.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты футбола могут получить возможность бесплатно попасть на матчи «Зенита» с «Лионом» и «Спартаком».