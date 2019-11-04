«Зенит» подарит билеты пунктуальным болельщикам

Они смогут бесплатно пойти на матч с «Лионом» и «Спартаком».

Петербургский футбольный клуб объявил о проведении акции «Очень счастливый час», в рамках которой готовы дарить билеты на игры. Их получат те, кто придут к «Газпром Арене» раньше всех – стадион будет открыт с семи вечера. Болельщикам раздадут купоны, которые они положат в специальный приемник. Розыгрыш состоится в 20:40.

Напоминаем, что встреча с «Лионом» состоится 27 ноября, а со «Спартаком» 1 декабря. Те, кто не очень верит в удачу и хочет попасть на матчи, могут приобрести билеты уже сейчас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун надеется, что будет играть за «Зенит» долгие годы. «Сине-бело-голубой» рассказал, что очень любит болельщиков команды, они превосходные и терпеливые. Также Сердар Азмун доволен тренерским составом и замечательными игроками.