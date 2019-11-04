Азмун надеется, что будет играть за «Зенит» долгие годы

Футболист хочет получить много трофеев и оставаться в Санкт-Петербурге.

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что выступает за топ-клуб и менять его ни на что не хочет. Слова игрока приводятся на официальном сайте УЕФА. «Сине-бело-голубой» рассказал, что очень любит болельщиков команды, они превосходные и терпеливые. Также Сердар Азмун доволен тренерским составом и замечательными игроками. Все это заставляет его задержаться в Санкт-Петербурге.

«Надеюсь, буду выступать за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха»,

— заявил он.

Напоминаем, что футболист недавно подписал контракт с «Зенитом», но уже успел принять участие в 19 матчах. В их рамках он забил восемь голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сердар Азмун отправится на отборочные матчи ЧМ-2022 в сборную Ирана. К слову, Сердар Азмун в составе национальной сборной сыграл в 45 матчах.