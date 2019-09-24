Сердар Азмун отправится на отборочные матчи ЧМ-2022 в сборную Ирана

Он уедет на время из Санкт-Петербурга в октябре.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит». Сердара Азмуна вызвали в сборную Ирана, чтобы он принял участие в отборочных матчах Чемпионата мира 2022. Уточняется, что соперниками команды станут Камбоджи и Бахрейна.

К слову, Сердар Азмун в составе национальной сборной сыграл в 45 матчах.

Напоминаем, что в сборную Испании вызван Малком – он тоже покинет «сине-бело-голубых» ради тренировок и нескольких игр. Он примет участие в двух матчах – против Венесуэлы и Японии. Они состоятся 10 и 14 октября соответственно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» оштрафуют за нарушения фанатов на 20 тысяч рублей. Еще до начала матча на трибуне петербургских болельщиков зажгли 4 дымовых шашки. Штраф за действия фанатов придется оплатить футбольной команде.