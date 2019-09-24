«Зенит» оштрафуют за нарушения фанатов на 20 тысяч рублей

На победном матче сине-бело-голубых с «Рубином», который состоялся 21 сентября, фанаты команды применили дымовые шашки. «Зениту» придется оплатить штраф.

Игра, прошедшая на «Газпром Арене», отличилась не только разгромным счетом, но и несколькими нарушениями. Еще до начала матча на трибуне петербургских болельщиков зажгли 4 дымовых шашки. Штраф за действия фанатов придется оплатить футбольной команде. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза предписал «Зениту» выплатить 20 тысяч рублей.

«Рубин» также не остался без нарушений: команда вышла на поле на 4 минуты позже условленного времени, за что спортсменам предстоит заплатить 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о начале продаж билетов на матч сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».