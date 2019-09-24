Открыта продажа билетов на выездной матч «Зенита» с «Локо»

Открыта продажа билетов на выездной матч &#171;Зенита&#187; с &#171;Локо&#187;
Продажи закроют через два дня. Фото: https://pixabay.com/

Матч петербургской команды и московского «Локомотива состоится 28 сентября на стадионе в Москве. Продажи билетов уже стартовали.

Всего болельщикам сине-бело-голубых доступны 2007 билетов. Забронировать место на стадионе можно на сайте футбольного клуба, а после — выкупить билет в офисе, предъявив документы. Билеты доступны только жителям Петербурга и Ленинградской области при наличии регистрации.

Купить билеты на матч можно до 26 сентября 2019 года. Стоит отметить, что попасть на игру по чужому билету не получится: на входе будет необходимо продемонстрировать удостоверение личности.

Матч пройдет 28 сентября на московском стадионе «РЖД Арена». Это будет 11-й тур Российской премьер-лиги. На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

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