Защитник «Зенита» прогуляется по Петербургу в костюме Синегривого льва

Дугласа Сантоса, защитника сине-бело-голубых, можно будет встретить на улицах города в костюме символа команды, Синегривого льва.

Прогулка футболиста является частью благотворительной программы «Русфонда» «Давай-давай!». Фонд занимается сбором средств для лечения больных детей. В рамках данной акции деньги необходимы «детям-бабочкам», страдающим редким заболеванием — буллезным эпидермолизом. Лизе и Матвею Багровым любое прикосновение может нанести травму, в течение всего времени малыши испытывают боль.

История детей опубликована на официальном сайте футбольной команды, объявленная к сбору сумма составляет 1 миллион 133 тысячи рублей. После достижения этой цифры, Дуглас Сантос прогуляется по Невскому проспекту в костюме Синегривого льва.

Уже 16 футболистов «Зенита» стали участниками акции «Давай-давай!».

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином».