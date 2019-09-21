«Зенит» всухую разгромил «Рубин» со счетом 5:0

&#171;Зенит&#187; всухую разгромил &#171;Рубин&#187; со счетом 5:0
Матч проходит на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

В результате матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые завершили игру с казанским «Рубином» победным счетом 5:0.

Игра проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Счет открыли лишь на 58-й минуте, первый гол забил Бранислав Иванович. Спустя семь минут не дал расслабиться казанским футболистам полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, сделав дубль. В конце 2-го тайма счет стал 3:0.

На последних минутах отличились Роберт Мак и Олег Шатов, отправив мяч в ворота противника на 82-й и 87-й минуте матча соответственно.

Предполагаемый 6-й гол Дзюбы не состоялся, поскольку судья заметил офсайд.

По итогам матча, «Зенит» лидирует в турнирной таблице премьер-лиги.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о комментариях тренера сине-бело-голубых по поводу матча с французским «Лионом», который был сыгран вничью.

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