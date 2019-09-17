Семак прокомментировал итоги матча «Лион» – «Зенит»

Семак прокомментировал итоги матча &#171;Лион&#187; – &#171;Зенит&#187;
Семак назвал игру сложной. Фото: "Зенит"

Главный тренер назвал результаты встречи справедливыми.

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился после матча, в котором встретились петербургская и французская команды. Игра состоялась в рамках первого матча Лиги чемпионов. Он считает, что все завершилось так, как должно было – результаты справедливы. Специалист отметил –встреча выдалась непростой.

«Жаль, что пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали… Думаю, результат справедлив»,

— цитирует тренера пресс-служба «Зенита».

Напоминаем, что матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол среди «сине-бело-голубых» забил Сердар Азмун на 41-й минуте. У «Лиона» отметился Мемфис – он атаковал ворота «Зенита» через 10 минут.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с вышедшем из колонии Кокориным.

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