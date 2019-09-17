«Зенит» подписал контракт с вышедшем из колонии Кокориным

Петербургский «Зенит» заключил новое соглашение с Александром Кокориным. Футболист заявлен на сезон РПЛ.

Контракт с сине-бело-голубыми Кокорин подписал 16 сентября. Об этом заявил адвокат футболиста и его товарища Павла Мамаева Юрий Падалко.

«У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», — приводит слова адвоката Sport24.

Известно, что «Зенит» успел в установленный срок подать заявление в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза на дозаявку Кокорина на сезон РПЛ, пишет РИА Новости.

Кокорин с июня 2019 года находился в статусе свободного агента. Это означает, что он может быть дозаявлен вне трансферного окна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября. Решение об условно-досрочном освобождении принял Алексеевский райсуд Белгородской области. В колонии футболисты отбывали наказание за участие в двух драках.