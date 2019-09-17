Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Нападающий "Зенита" вернется в команду, Павел Мамаев отправится играть за "Краснодар". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Получивших сроки за драку в Москве футболистов сегодня отпустили из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Павел Мамаев и Александр Кокорин год назад приняли участие в двух драках в центре столицы. Сначала, в компании младшего брата Кокорина и футболиста Александра Протасовицкого, они избили Виталия Соловчука. Затем, уже находясь в заведении, спровоцировали конфликт с Денисом Паком. Досталось при этом и Сергею Гайсину, возглавляющему ведущую научную организацию РФ в области развития автомобилестроения.

В результате в мае 2019 года в Пресненском суде Кокорин и Мамаев получили вполне реальные сроки — 1,5 и 1,6 года соответственно. Сегодня, 17 сентября, они вышли по УДО, как и младший брат Александра. Встречал футболистов отчим Александра Кокорина.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что во Франции состоится матч «Зенит» — «Лион».

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