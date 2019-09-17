Во Франции пройдет матч «Зенит»-«Лион»

Игра состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре сразятся между собой французский «Лион» и петербургский «Зенит».

Матч пройдет на лионском стадионе «Парк Олимпик Лионне» и стартует в 19:55 по Москве. Следить за игрой будет арбитр Майкл Оливер, англичанин, с помощниками Стюартом Бэртом и Саймоном Беннеттом.

Параллельно будет проходить игра «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

В предыдущем матче победа досталась «Зениту» в игре с «Арсеналом», счет составил 3:1. А уже 21 сентября сине-бело-голубые сыграют в Петербурге с казанским «Рубином».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что эксперты не верят, что «Зенит» может выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Как считают аналитики, вероятность выхода в плей-офф петербургских футболистов равна 16% — и это намного более оптимистичный прогноз, чем у «Локомотива».