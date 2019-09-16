Эксперты не верят, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Эксперты не верят, что &#171;Зенит&#187; выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Эксперты не верят в успех "Зенита". Фото: Pixabay.com

Неутешительные новости у них и для «Локомотива» – слишком уж сильны противника.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Специалисты считают, что команды, которые попались «Зениту» во время жеребьевки, не самая завидная компании в плане сложности. «Сине-бело-голубым» предстоит играть с «Бенификой», РБ Лейпциг» и «Лионом». Вероятность выхода в плей-офф, считают эксперты, разна 16% — и это намного больше, чем у «Локомотива». Московская команда оказалась в группе вместе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером», которые считаются одними из сильнейших.

Специалисты считают, что рассчитывать на выход в плей-офф могут рассчитывать «РБ Лейпциг» и «Лион».

Напоминаем, что «Зенит» сыграет с «Лионом» уже завтра, 17 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что новичок «Зенита» Щетини рассказал о первых днях в новой команде. Он отметил, что это приятно, когда тобой интересуется «флагман российского футбола». Футболист сразу почувствовал, что попал к профессионалам и серьезную организацию.

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