Новичок «Зенита» Щетини рассказал о первых днях в новой команде

Новичок &#171;Зенита&#187; Щетини рассказал о первых днях в новой команде
Фото: Pixabay

17-летний игрок надеется, что сможет прогрессировать.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Своими впечатлениями 17-летний полузащитник Кирилл Щетинин поделился в разговоре с «Чемпионатом». Он отметил, что это приятно, когда тобой интересуется «флагман российского футбола». Футболист сразу почувствовал, что попал к профессионалам и серьезную организацию. Щетинин хочет прогрессировать в «Зените» и приносить команде пользу. Полузащитник убежден, что все будет хорошо, если играть с максимальной отдачей и концентрироваться на игре.

Напоминаем, что Кирилл Щетинин перешел в «Зенит» из «Локомотива». Его контракт рассчитан на три года. В 2018 году он был признан лучшим молодым футболистом Москвы, среди рожденных в 2002 году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком, Аршавин и Кержаков сыграют в теннис в рамках St. Petersburg Open. Медведев хочет увидеть, как они справятся с теннисным мячом. Турнир пройдет с 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

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