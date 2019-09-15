Малком, Аршавин и Кержаков сыграют в теннис в рамках St. Petersburg Open

Футболисты продемонстрируют себя в новом амплуа.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября, в преддверии турнира. Обо всем рассказал генеральный директор соревнований и ФК «Зенит» Александр Медведев. Он заявил, что в St. Petersburg Open на «Газпром Арене» в теннис сыграют два тренера – Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а также Малком, который восстанавливается после травмы. Медведев хочет увидеть, как они справятся с теннисным мячом. Турнир пройдет с 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Напоминаем, что Малком перешел в «Зенит» во время летнего трансфера и уже успел получить травму. За него заплатили 40 миллионов евро, плюс пять миллионов евро команда заплатит «Барселоне» в качестве бонусов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кокорин может на полгода стать игроком «Сочи». Контракт с ним планируется заключить на полгода, пишет «Чемпионат». За это время он наберет необходимую форму, чтобы вернуться в состав сине-бело-голубых.