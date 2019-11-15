Вышел трейлер «Спанч Боба: в бегах» с Киану Ривзом

Губка Боб. Фото: кадр из трейлера к фильму youtube.com

Губка Боб. Фото: кадр из трейлера к фильму youtube.com

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах». Ролик опубликовала Кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале. В картине Киану Ривз сыграл мудрую полынь.

В сюжете нового мультфильма Губка Боб со своим другом Патриком отправляется на поиски улитки Гэри, которую кто-то похитил. В ходе операции по спасению они встречают перекати-поле, в этот момент с ними начинает разговаривать Киану Ривз.

Первоначально фильм планировали выпустить к 20-й годовщине начала выхода мультфильма на экраны. Картина должна была выйти на экраны 9 февраля, но премьеру перенесли.

В России фильм «Спанч Боб: в бегах» ожидают 28 мая следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о выходе трейлера к фильму про гиперскоростного ежа. Речь идет о картине «Соник в кино».