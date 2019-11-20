В Петербурге проложили второй километр «коричневой» ветки метро

В Петербурге проложили второй километр &#171;коричневой&#187; ветки метро
Коричневая ветка включает шесть станций. Фото: pixabay

В Петербургском метрополитене заявили об окончание работ по прокладыванию второго километра Красносельско-Калининской линии.

Рабочие ЗАО «Тоннельный отряд-3» установили 2000-е кольцо левого перегонного тоннеля от станции «Казаковская» к станции «Путиловская» шестой ветки метро. Об этом рассказали в группе «Метрострой. История петербургского метро» в соцсети «ВКонтакте».

Теперь до станции метро «Путиловская» метростроителям осталось проложить менее 500 метров тоннеля. Один километр ветки был проложен почти за четыре месяца.

Власти Петербурга подчеркивают, что строительство метрополитена пока невозможно ускорить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что план продолжения «красной» ветки петербургского метро появится в 2021 году.

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