Роскачество проверило молочные полки в магазинах

Эксперты Роскачества проверили, соблюдают ли магазины новые правила маркировки и расстановки молочных продуктов. По закону на полках 100-процентная «молочка» должна быть отделена от молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира.

На ценниках молочной продукции также должна быть маркировка БЗМЖ (без заменителей молочного жира). Под растительными жирами в составе производители нередко прячут наличие пальмового масла.

Проверка проводилась с 11 по 17 ноября. Эксперты выборочно посетили 24 магазина 22 торговых сетей. Грубые нарушения были обнаружены лишь по одному адресу.

«Так, в магазине сети Spar не было вообще никакого разделения продукции – ни на самих ценниках, ни на полках», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Другие торговые сети также допустили недочеты. Так, в четырех магазинах надписью БЗМЖ были промаркированы растительные напитки. Закона это не нарушает, однако отсутствие заменителей молочных жиров в таких напитках очевидно.

Среди других нарушение использование маркировки ЗМЖ (заменители молочных жиров) и путаница с расстановкой продукции по полкам.

По итогам проверки Роскачество решило продолжить исследование и проводить активную работу с торговыми сетями.