Эксперты объяснили опасность пальмового масла

Депутаты Петербурга окончательно одобрили отмену налоговых льгот для производителей пальмового масла. Его негативное влияние на человеческий организм объяснили эксперты.
«Само пальмовое масло не вредно или полезно, просто в нем мало линолевых кислот. Чем меньше их содержание в масле, тем оно опаснее для здоровье человека. В том числе оно усугубляет воспалительные процессы в организме», — рассказала gazeta.spb.ru эксперт по снижению веса Рушана Ким.
Диетологи не рекомендуют жарить на пальмовом масле и употреблять его в пищу. При этом, как подчеркнула Рушана Ким, оно содержится в 80% магазинных продуктов.
«Соответственно его накопительный эффект пагубно влияет на здоровье. Наличие пальмового масло не всегда упоминается в составе. В основном его маскируют под названием «растительные жиры». В 90% за этими словами скрываются пальмовое масло или трансжиры», — рассказала эксперт.
Инициатива, как отметил автор законопроекта Денис Четырбок, направлена не столько на пополнение бюджета, сколько на того, чтобы повлиять на ситуацию с потреблением вредных продуктов. В некоторых случаях пищевое пальмовое масло, по его словам, заменяют на техническое, что приводит к развитию онкологических заболеваний.
Значение законопроекта для потребителей gazeta.spb.ru объяснил сопредеседатель «Союза потребителей России» Анатолий Голов.
«Налоги имеют два значения. Одно значение чисто фискальное — собрать деньги, а второе — регулирование потребления. Если вы считаете, что что-то вредно и надо, чтоб его потребляли меньше, то налог повышается. Пальмовое масло, в частности, используется вместо молочного жира, потому что оно гораздо дешевле. Но это не характерный для России продукт и организм россиянина в отличии от людей, живущих в странах, где пальмы растут, не очень привычен к нему. Я не являюсь противником данного продукта, но считаю, что его наличие обязательно должно быть указано в составе», — отметил он.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума РФ одобрила повышение ставки НДС на пальмовое масло со льготных 10% до стандартных 20%.