С пальмового масла сняли налоговые льготы

Сегодня в Госдуме принят закон, согласно которому ставка НДС для пальмового масла повысится со льготных 10%, положенных растительным маслам, до стандартных 20%. Этим же законом для фруктов и ягод НДС, напротив, снижается до 19%. Предполагается, что отмена льготы для пальмового масла принесет в бюджет 4,5-5 млрд рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал направлять эти деньги на поддержку отечественной молочной отрасли.

В молочной отрасли используется всего 13% объема импорта пальмового масла, которое стоит в 5 раз дешевле молочного жира. 45% пальмового масла в РФ идет на хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. Всего за прошлый год Россия потребила около 1 млн т пальмового масла. 90% мирового экспорта пальмового масла приходится на две страны — Малайзию и Индонезию.

В начале 2019 года Всемирная организация здравоохранения впервые официально признала связь растущего употребления в пищу пальмового масла с ростом смертности от ишемической болезни сердца. По стремлению доказать безвредность продукта ВОЗ сравнила пальмовую индустрию с табачной и алкогольной. Однако в российском Минздраве продукт защищают, говоря, что качественное пальмовое масло ничем не хуже любого другого растительного масла и абсолютно безвредно, если употреблять его в разумных количествах.

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