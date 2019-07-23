Госдума хочет запретить электронную почту без идентификации

Пока что законопроект обсуждается депутатами.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Авторами рассматриваемого документа стали комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители. Они хотят, чтобы каждый человек, владеющий электронной почтой, прошел идентификацию. В противном случае, ему нельзя будет ей пользоваться. Для процедуры предлагают использовать абонентский номер.

Авторы законопроекта считают, что благодаря этому удастся пресечь распространение ложной информации о якобы готовящихся терактах – их действительно довольно часто присылают именно на электронную почту.

Если инициатива будет одобрена, то сервисы должны будут ввести нововведение и сделать так, чтобы люди могли отказаться от получения сообщений от других пользователей. Таким образом, россияне смогут оградить себя от нежелательной информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко.