Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц. Под его действие может попасть бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Зеленский предлагает лишить высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го, возможности управлять государством. Таким образом, он надеется прекратить «злоупотребления властью при исполнении должностных обязанностей», отмечается в пояснительной записке.

Под действие законопроекта также могут попасть спикер Верховной рады, генпрокурор, все депутаты, члены правительства, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь Совета нацбезопасности Украины и руководители оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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