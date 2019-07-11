Путин и Зеленский впервые созвонились

Путин и Зеленский поговорили о Донбассе и обмене пленными. Фото: putin.kremlin.ru

Путин и Зеленский поговорили о Донбассе и обмене пленными. Фото: putin.kremlin.ru

Украинская сторона проявила инициативу к установлению контакта.

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону 11 июля. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что именно Украина сделала первый шаг к контакту.

Песков рассказал, что два президента обсуждали Донбасс и пленных — Зеленского, разумеется, интересовали украинские моряки, захваченные в ходе Керченского инцидента. Кроме Зеленский и Путин поговорили о нормандском формате переговоров.

«Нормандская четверка» в классическом составе — это Украина, Россия, Франция и Германия. Ранее Зеленский предложил позвать на встречу представителей Великобритании и США.

Это первый контакт Путина и Зеленского с момента вступления последнего в должность президента Украины 20 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин поставил условия встречи с Зеленским в расширенном нормандском формате: сначала должны состояться выборы в Верховную Раду.