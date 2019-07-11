Путин и Зеленский впервые созвонились

Украинская сторона проявила инициативу к установлению контакта.
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону 11 июля. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что именно Украина сделала первый шаг к контакту.
Песков рассказал, что два президента обсуждали Донбасс и пленных — Зеленского, разумеется, интересовали украинские моряки, захваченные в ходе Керченского инцидента. Кроме Зеленский и Путин поговорили о нормандском формате переговоров.
«Нормандская четверка» в классическом составе — это Украина, Россия, Франция и Германия. Ранее Зеленский предложил позвать на встречу представителей Великобритании и США.
Это первый контакт Путина и Зеленского с момента вступления последнего в должность президента Украины 20 мая.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин поставил условия встречи с Зеленским в расширенном нормандском формате: сначала должны состояться выборы в Верховную Раду.