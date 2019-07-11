Путин назвал условия встречи с Зеленским

Президент Украины хочет встретиться с Путиным в компании глав Франции, ФРГ, США и Великобритании.

Россия готова к переговорам с Украиной, считает Путин. При этом президент назвал условия встречи с Зеленским, который хочет побеседовать с Путиным вместе с главами Франции, Германии, США и Великобритании. Путин считает, что регламент встречи должен быть тщательно проработан, а парламент Украины — собран и утвержден, о чем президент заявил 11 июля.

Зеленский обратился к Путину с предложением через Facebook. Путин подчеркнул, что встречи такого уровня нужно сначала подготовить — и стоит спросить мнения остальных участников. Он напомнил, что премьер Великобритании Тереза Мэй скоро покинет пост.

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая. До сих пор Путин и Зеленский не встречались. Выборы в парламент Украины (Верховную раду) назначены на 21 июля, в ее состав входят 450 депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что советник Зеленского предложил отличать русский и “украинский русский».