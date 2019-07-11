Советник Зеленского предложил отличать русский язык и «украинский русский»

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык.

Данное заявление он сделал в эфире канала Ukrlife.TV на YouTube. Потураев называет себя филологом, поэтому стал рассуждать на тему языков. Он отметил, что «украинский русский» отличается от русского языка.

В связи с этим Потураев предложил называть русский язык русским на Украине, а «там — российский». Кроме того, советник Зеленского отметил, что можно начать «их на своих картах называть Московия». Ведущая передачи рассмеялась в ответ на предложение.

Он подчеркнул, что в стране сейчас есть государственный украинский язык, но также есть и языки национальных меньшинств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Киев запретил детям из России участвовать в Евровидении.