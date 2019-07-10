Киев запретил детям из России участвовать в Евровидении

По решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) детям, которые выступали в России начиная с 2014 года, запрещено представлять страну на Евровидении.

Об этом сообщает NewsOne, ссылаясь на информацию, предоставленную НОТУ. Отмечается, что оргкомитет даже не будет рассматривать кандидатуру музыканта как участника детского Евровидения, который выступал или планирует давать концерты в России.

Финал Международного музыкального конкурса детское Евровидение-2019 состоится в польском городе Гливице осенью, 24 ноября.

Аналогичная проблема появлялась во время отбора и на основное Евровидение. Тогда к участникам были предъявлены такие же требования: не иметь российского гражданства, не выступать в России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский позвал Путина поговорить о Донбассе и Крыме в Минске.