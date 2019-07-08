Зеленский позвал Путина поговорить о Донбассе и Крыме в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске.

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Провести встречу украинский лидер предлагает при участие президента США Дональда Трампа, французского президента Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, по мнению Владимира Зеленского, единственный, кто сможет решить проблему строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины — президент США Дональд Трамп.