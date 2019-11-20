В Петербурге отменили налоговые льготы для производителей пальмового масла

Законопроект об отмене льгот для производителей пальмового масла одобрили в окончательном чтении. Фото: pixabay.com

Законопроект об отмене льгот для производителей пальмового масла одобрили в окончательном чтении. Фото: pixabay.com

Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот. Соответствующий законопроект одобрили в третьем чтении на заседании Законодательного собрания Петербурга 20 ноября.

Инициатива предполагает отмену упрощенной системы налогообложения для производителей пальмового масла. Налоговая ставка для них после принятия законопроекта составит 7%. Прежде в к ним применялась нулевая ставка.

Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Он подчеркнул, что мера направлена не столько на пополнение бюджета, сколько на регулировку потребления вредных продуктов.

Пальмовое масло используется в производстве молочных и кондитерских изделий. За счет дешевизны сырья спрос на товары с его содержанием увеличен. При этом иногда производители вместо пищевого пальмового масла используют техническое. Употребление его провоцирует развитие онкологических заболеваний, подчеркнул Четырбок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума РФ одобрила повышение ставки НДС на пальмовое масло со льготных 10% до стандартных 20%.