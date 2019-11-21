«Свеза» планирует увеличить свои продажи на рынке Израиля на 20% к 2021 году

Рынок березовый фанеры в сегментах строительства, мебели и интерьера в Израиле растет на 10-15% в год. Именно на эти ниши ориентирована представленная на выставке в Тель-Авиве продукция компании «Свеза».

Timber Israel — единственная выставка для деревообрабатывающей отрасли в Израиле — проходит ежегодно с 1986 года и собирает более 300 компаний. Специалисты из 18 стран мира делятся свежей информацией об инновациях и трендах в лесообрабатывающей промышленности и смежных производствах.

«Свеза» впервые представила на мероприятии собственный стенд. «Мы предлагаем посетителям познакомиться с образцами продукции и каталогами преимущественно по направлениям строительства, мебели и интерьера, — рассказывает Максим Быков, менеджер по продажам на экспортном рынке компании «Свеза», — В этих сегментах сосредоточено около 90% продаж березовой фанеры в Израиле. Мы ожидаем, что спрос на березовую фанеру в обоих сегментах будет расти на 10-15% в год и планируем увеличивать собственное присутствие на 20% ежегодно».

Большой интерес вызвала Sveza Deck 350 — фанера для строительной опалубки перекрытий с разметочной сеткой. Рисунок-сетка на SVEZA Deck 350 имеет шаг 25, 50 и 100 мм. Это упрощает разметку и раскрой фанеры, служит ориентиром для укладки арматуры, что снижает трудозатраты и себестоимость строительства.

Также был представлен продукт Sveza UV со специальным UV-отверждаемым лаком, который позволяет сохранить природную красоту натуральной текстуры древесины и защитить поверхность от внешних воздействий.

Для специалистов компании «Свеза» выставка в Тель-Авиве стала полезной и с точки зрения получения обратной связи от клиентов. «Для нас важно видеть и понимать реакцию на нашу продукцию, завоевать доверие покупателей.

«Это позволяет корректировать процессы – отказываться от неактуальных товаров и предлагать новые продукты, которые могут решить поставленные задачи», — говорит Любовь Скрипелева, менеджер по трейд-маркетингу компании «Свеза». – Еще одна цель участия в выставке — укрепление бренда. Мы позиционируем себя как компанию, которая открыто ведет бизнес, доступна к коммуникации, переговорам, ведет себя демократично по отношению к клиентам независимо от их размера и объема потребления».