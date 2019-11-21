«Ленфильм» начал съемки документалки о событиях Халхин-Гола

Документальный фильм расскажет о событиях на реке Халкин-Гол. Фото: Ленфильм

Документальный фильм расскажет о событиях на реке Халкин-Гол. Фото: Ленфильм

В Петербурге начались съемки документального фильма о событиях на реке Халкин-Гол. Генеральным продюсером проекта выступил гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

В первом павильон «Ленфильма» ведутся кастинг-репетиции и созданы военные декорации. Во вторник, 26 декабря, там пройдут прослушивания монгольских артистов. Им предстоит зачитать отрывки из дневников очевидцев событий Халкин-Гола.

«20 декабря мы планируем завершить съемки и монтаж», — рассказал режиссер Андрей Егоров.

Проект, посвященный событиям на реке Халкин-Гол, снимут в жанре документальной драмы. Фильм будет состоять из документальных съемок и мнений экспертов из Петербурга. Так, 28 ноября на площадке Музея-института семьи Рерихов под запись выступит автор более полусотни научных работ по истории и археологии стран Евразии Алексей Ковалев.

Создание фильма ведется при сотрудничестве «Ленфильма» с Российским историческим обществом. Одним из инициаторов проекта была заместитель председателя Демократической партии Монголии Дэлгэрмы Банзрагчийн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снимают художественный фильм «Трое» с Константином Хабенским в главной роли.