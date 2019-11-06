Съемки фильма «Трое» с Хабенским перекроют улицы Петербурга в ноябре

Съемки художественного фильма «Трое» ограничат движение транспорта в Петербурге. Часть улиц будет перекрыта трижды за ноябрь.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), 9 ноября с 5 утра до 15 часов движение автомобилей будет прекращено по улице Оружейника Федорова и Соляному переулку на участке от улицы Чайковского до Гангутской улицы.

С 15:00 10 ноября по 2:00 11 ноября перекроют Замковую улицу.

Больше всего улиц охватит съемочный процесс 17 ноября. С 1:00 до 5:00 ограничения вводятся на Старо-Петергофском проспекте от Рижского проспекта до Старо-Калинкина моста, Старо-Калинкином мосту, площади Репина, Лоцманской улице от набережной Фонтанки до проспекта Римского Корсакова, четной стороне набережной Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до Дерптского переулка, нечетной стороне набережной Фонтанки от площади Репина до Калинкина переулка, а также на набережной канала Грибоедова от набережной Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова, четной стороне набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома 174 и Садовой улице от набережной Грибоедова до площади Тургенева.

На ряде улиц также будет запрещена остановка и закрыта крайняя правая полоса движения. Об ограничениях автомобилистов проинформируют знаки.

Фильм «Трое» в Москве и Петербурге снимает режиссер Анна Меликян («Про любовь», «Я иду к тебе». Главные роли в картине исполнят Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Сюжет фильма пока не разглашается, однако известно, что на экране зрители будут наблюдать лишь трех основных персонажей. Все остальные герои останутся за кадром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 6 и 8 ноября вводятся новые ограничения движения.