На Академика Павлова и Рылеева ограничат движение транспорта

В Петербурге с 6 по 8 ноября вступают в силу новые ограничения движения. Дороги перекроют для прокладки водопровода, ремонта фасадов и других работ.

С 6 ноября по 3 декабря движение на перекрестке улицы Короленко и Баскова переулка ограничено. На участке ведутся работы по прокладке водопровода, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По этой же причине движение транспорта закрывается по Костровскому проспекту. С 8 ноября по 2 декабря для авто перекроют участок от Мезенской улицы до Скобелевского проспекта, с 3 по 12 декабря — от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта. На перекрестки ограничения не распространяются.

Улицу Академика Павлова перекроют с 8 ноября по 15 декабря. Для проезда будет недоступен участок от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы

С 8 по 14 ноября ограничат движение транспорта по Пискаревскому проспекту у дома 149. На участке запланировано производство работ по прокладке газопровода.

В связи с размещением строительных лесов с 8 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года движение транспорта ограничат на улице Рылеева от улицы Восстания до Радищева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Магнитогорской улицы ограничили до 31 января 2020 года.