Движение на Народного ополчения и шоссе Революции ограничат до ноября

В Петербурге вступили в силу новые распоряжения об ограничении движения. С 16 октября для транспорта полностью или частично перекрыли восемь улиц.

До 31 января 2020 году ограничено движение по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Магнитогорской улицы. Прокладку канализации на участке ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ремонт дорожного покрытие до 1 ноября ограничил проезд по улице Чекистов от улицы Тамбасова до Авангардной. Закрыто движение будет со 2 по 4 ноября и с 9 по 10 ноября.

До 20 ноября будет поэтапно ограничиваться движение по проспекту Народного Ополчения. С 16 по 7 ноября работы ведутся на участке от улицы Подводника Кузьмина до Ленинского проспекта.

ОАО «РЖД» начинает работы на железнодорожном путепроводе. В связи с этим до 20 ноября движение ограничено на шоссе Революции от улицы Петра Смородина до Бокситогорской улицы.

Прокладка водопровода перекрыла до 29 октября движение на перекрёстке Малой Разночинной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны. При этом сохранилась возможность правого поворота. С 30 октября по 23 ноября автомобилисты не смогут проехать по Малой Разночинной улице от Малого проспекта П.С. до Чкаловского проспекта.

До 4 ноября движение ограничено на Турбинной улице. На участке от Новоовсянниковской улицы до Промышленной улицы АО «ПО «Возрождение» отремонтирует тротуар.

Свирскую улицу от улицы Ленсовета до Дунайского проспекта закроют до 20 октября. С 24 по 27 октября для проезда будет недоступен участок в створе площади Академика Пашина. Улицу перекроют из-за работ по прокладке теплосети.

ООО «Сэтл Сити» ограничит движение транспорта по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. Со 2 по 19 ноября – по улице Бабушкина от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы. Причиной этого стало размещение пешеходной галереи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвайное движение по проспекту Испытателей закроют с 19 по 21 октября.