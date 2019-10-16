По проспекту Испытателей до 21 октября закроют движение трамваев

По проспекту Испытателей до 21 октября закроют движение трамваев
Движение трамвая №47 закрывается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с 19 по 21 октября закроют трамвайное движение по проспекту Испытателей. Изменения коснутся трамваев №47 и №55.

Движение закроется в 1:30 19 октября и будет открыто в 4:40 21 октября, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс». Проезд трамваев ограничат на участке между Коломяжским и Богатырским проспектами. Причиной этого стали работы по переустройству трамвайных съездов.

Движение трамвая №47 будет полностью закрыто. Трамвай №55 проследует от конечной«Придорожная аллея» по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по Энгельса и Енотаевской улице до остановки «Станция метро «Удельная»».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта на Будапештской улице от улицы Турку до проспекта Славы ограничат до 25 июля 2020 года. С 15 октября на участке ведутся работы по размещению пешеходной галереи.

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