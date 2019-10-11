Движение на Будапештской ограничат до июля 2020 года

С 12 по 15 октября в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта.

Так, до 25 июля 2020 года в Купчино ограничат движение авто по Будапештской улицы на участке от улицы Турку до проспекта Славы. Работы по размещению пешеходной галереи начнутся 15 октября. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

С 12 октября по 4 ноября проезд будет затруднен на Боровой улице. ОАО «РЖД» проводит на участке текущий ремонт железнодорожного моста. В будние дни ограничения будут действовать в ночное время — с 22:00 до 7:00.

Ремонт моста также ограничит движение транспорта по Благодатной улице от Витебского проспекта до Белградской улице. Вводиться они будут с 1:30 ночи до 5 утра с 12 октября по 1 ноября.

Из-за работ ООО «ПетербургГаз» перекроют Благодатную улицу от Свеаборгской улицы до проспекта Юрия Гагарина. С 14 по 16 октября ограничения будут действовать с полуночи до 6 утра. С 17 по 19 октября — круглосуточно. На участке отремонтируют газопровод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 9 октября на участке Витебского проспекта начался ремонт. Работы продлятся почти месяц.