На участке Витебского проспекта начался ремонт

На участке Витебского проспекта начался ремонт
Ремонт на Витебском проспекте завершится 7 ноября. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге отремонтируют участок Витебского проспекта протяженностью 1,3 км. Работы начались 9 октября и продлятся почти месяц.

Ремонт затронет участок от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе. Работы выполняет ЗАО «Трест».

Подрядчику предстоит отремонтировать 23,39 тыс. кв. метров проезжей части и 7,29 тыс. кв. метров тротуара. Стоимость работ составила 64,44 млн рублей, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение на участке будет затруднено. На время ремонта проезд ограничат на участке от Южной окружной до Московского шоссе.

Первый этап работ пройдет с 9 до 12 октября. Второй — с 13 до 27-го. Завершится ремонт 7 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до 27 октября в Петербурге ограничат движение по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от Светлановской до Новосильцевского.

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На участке Витебского проспекта начался ремонт
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