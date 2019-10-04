Ремонт дорог ограничит движение в Петербурге

Ремонт дорог ограничит движение в Петербурге
Об ограничениях сообщает ГАТИ. Фото: Рixabay

В Петербурге из-за проведения дорожных работ движение в нескольких районах будет ограничено.

Как сообщили Gazeta.SPb в Государственной административно-технической инспекции, с 5 по 9 октября на улице Оптиков будет ограничено движение транспорта, а с 5 по 14 октября затруднено движение от Туристской до Планерной улицы, включая все перекрестки.

Кроме того, в ночное время с 8 по 11 октября с полуночи до 6:00 изменения коснутся Студенческой улицы от Земледельческой до Сердобольской.

С 8 по 27 октября водителей ждут ограничения движения по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от Светлановской до Новосильцевского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 25 сентября до 6 утра 15 октября будет ограничено движение на участке Заневского проспекта от проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина. Ремонт дорожного покрытия будет проводить ООО «СК «Орион плюс».

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