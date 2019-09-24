Ремонт ограничит движение по Энгельса и Заневскому

Ремонт ограничит движение по Энгельса и Заневскому
ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге 25 и 27 сентября вступают в силу новые распоряжения об ограничении движения. Ряд улиц перекроют для проведения ремонта.

Так, с 25 сентября до 6 утра 15 октября будет ограничено движение на участке Заневского проспекта от проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина. Ремонт дорожного покрытия будет проводить ООО «СК «Орион плюс», сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

До 9 октября перекроют движение по Турбинной улице от Новоовсянниковской улицы до Промышленной. Ограничения не коснутся перекрестков. За ремонт дорожного покрытия отвечает АО «ПО «Возрождение».

Движение по проспекту Энгельса будет ограничено с 25 сентября по 7 октября. Работы коснутся участка от Новосильцевского переулка до Светлановской площади.

Дорожное покрытие также отремонтируют на проспекте Непокоренных от площади Мужества до Гражданского проспекта. Ограничения вводятся с 25 сентября до 23 октября. Действовать они будут в ночное время.

С 27 сентября по 14 октября движение транспорта ограничат на улице Глинки от проспекта Римского-Корсакова до Театральной площади. На участке проложат водопровод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Народной улице ограничат трамвайное движение.

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