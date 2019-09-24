Народная закроется на четыре дня для трамваев

По измененному маршруты трамваи будут следовать с вечера до утра. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По измененному маршруты трамваи будут следовать с вечера до утра. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге трамваи №7, №29 и №39 на четыре дня изменят маршруты по вечерам. Для движения закрывается Народная улица у Дальневосточного проспекта.

На участке проведут дорожные работы. Ограничения будут действовать с 28 сентября по 1 октября с 21:00 до 5:45 часов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай №7 отправится от конечной «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Дальневосточного проспекта. Далее — по Дальневосточному, Новочеркасскому и Заневскому проспектам, мосту Александра Невского, Херсонской улице и до конечной «Перекупной переулок».

Трамвай №39 проследует от остановки «Река Оккервиль» по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту до конечной «Народная улицп».

Трамвай №27 начнет движение от станции метро «Рыбацкая», проедет по действующей трассе до поворота на Володарский мост. После чего отправиться по проспекту Обуховской стороны, Синопской набережной, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Дальневосточному проспекту, улице Коллонтай. Далее — по действующей трассе до конечной.

Ранее Gazeta.SPb сообщилась, что в Петербурге начал работу в новом режиме трамвай №60.