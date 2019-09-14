В Петербурге начал работать новый трамвай №60

С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60. Все выходящие по этому маршруту трамваи — новые низкопольные модели.

Следование транспорта продлили, теперь его конечная остановка — «ЛЭМЗ». Цель новых транспортных средств — ускорить сообщение между заводом «Северная Верфь», станцией метро «Автово» и «ЛЭМЗ».

Всего этот маршрут будут обслуживать 24 обновленных вагона. Модернизировали не только дизайн, но и скорость передвижения — теперь она составит 18 км\ч против 15,7 км\ч, что были раньше. Интервал движения теперь станет «как в метро» — 3 минуты.

Помимо этого, идет работа над сокращением интервалов прибытия на маршруте №36, средний интервал составляет уже около 5,5 минут.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Беглов рассказал о намерении проектировать скоростные трамваи в 2020 году.