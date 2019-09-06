Беглов рассказал, что в 2020 году начнут проектировать скоростной трамвай

Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что в первый день осени была запущена третья и четвертая линии скоростного трамвая «Чижик».

Беглов также отметил, что большим шагом был запуск депо, объясняя это тем, что без него не смогли бы функционировать трамваи. В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» он также добавил, что для жителей Петербурга трамвай является не просто средством передвижения, а символом.

Он заявил, что в следующем году начнут проектировать маршруты скоростного трамвая от станции «Шушары» до Колпино, от «Купчино» до Славянки, а также от станции «Улица Дыбенко» до Новосаратовки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врио губернатора считает важным наличие зеленых зон в городе. По его мнению, они должны быть в каждом районе города.