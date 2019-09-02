Беглов открыл новое общеобразовательное учреждение на Муринской дороге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл в городе новую школу. Общеобразовательное учреждение находится в Красногвардейском районе на Муринской дороге, 70/2.

Вместимость здания составляет около 800 учащихся, однако обучаться там будут более тысячи школьников.

Торжественное открытие второго здания школы №147 прошло сегодня, 2 сентября, в жилом квартале «Новая Охта». Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), на праздничной линейке присутствовал Беглов.

Врио губернатора пожелал ученикам в первую очередь выучить главный урок — что такое хорошо, и что такое плохо. А также пожелал детям получать только хорошие оценки.

Ранее в GazetaSPb сообщала, что Беглов сегодня, 2 сентября, поздравил первоклашек с началом учебного года. Торжественное мероприятие прошло в Ледовом дворце.